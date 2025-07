Altri rallentamenti per San Siro. L'inchiesta sul Comune è un ulteriore ostacolo per Milan e Inter

I progetti di Milan e Inter sul nuovo San Siro sembravano avere avuto il via libera dopo che il TAR della Lombardia aveva respinto la richiesta di sospensiva sul vincolo del secondo anello dello storico impianto meneghino. Tuttavia l'indagine della Procura di Milano sull'urbanistica rappresenta un nuovo fronte piuttosto critico che potrebbe avere ripercussioni importanti anche sul futuro del Meazza.

Scrive questa mattina Il Fatto Quotidiano che l'inchiesta ha portato alla richiesta di sei misure cautelari, tra cui quella per l'assessore comunale all'Urbanistica Giancarlo Tancredi, per cui è stato addirittura chiesto l'arresto domiciliare. Una situazione scomoda che potrebbe ovviamente compromettere la tabella di marcia prevista dal sindacato Sala.

Non solo. Il decreto di perquisizione menziona espressamente San Siro, con particolare attenzione al possible conflitto di interessi del presidente della Commissione Pesaggio Giuseppe Marinoni, per il quale è stato anche chiesto l'arresto. Nei rapporti si parla poi della società J+S di Pella, attiva soprattutto nella costruzione degli impianti sportivi.