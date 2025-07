Il nuovo portiere del PSV sceglie la 32 in onore di Abbiati

Matej Kovar è il nuovo portiere del PSV Eindhoven. Il calciatore ceco, che ha collezionato ben 13 presenze con la sua Nazionale, si è trasferito con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Bayer 04 Leverkusen.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Per cominciare, ho ricevuto un’accoglienza fantastica. La mia ragazza e tutte le persone che sono venute con me sono rimaste colpite in modo positivo da tutto ciò che stanno vivendo qui, soprattutto per il modo in cui siamo stati accolti dal club. Questo non ha fatto altro che confermare la prima impressione che ho avuto sul PSV. Fin dal primo minuto ho sentito entusiasmo e sono convinto che questo sia l’ambiente ideale per crescere come calciatore e come persona. Mi sento subito a mio agio e al sicuro”.

Kovar ha raccontato poi anche perchè ha scelto di indossare la maglia numero 32: “Non c’è un significato particolare dietro questa scelta. Il numero 1 e il mio vecchio 17 erano già occupati. Ricordo che Christian Abbiati, l’ex portiere del Milan, ha giocato con il 32. Per me quel numero ha sempre trasmesso un senso di solidità e affidabilità”.