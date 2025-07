G. Galliani: "Ho una venerazione per Modric da quando aveva 19 anni"

Gianluca Galliani, figlio dello storico amministratore delegato rossonero Adriano, è stato ospite nella serata di ieri di Sportitalia Mercato e parlando del nuovo acquisto Luka Modric ha raccontato un anneddoto sul calciatore che risale ai tempi del Milan di Berlusconi e dello stesso Galliani padre.

Le parole di Gianluca Galliani: "Io ho una venerazione per Modric da quando aveva 19 anni. Per me vederlo al Milan è comunque una grande gioia: stiamo parlando di un fuoriclasse. Posso raccontarti un aneddoto divertente che è il motivo per cui io sono felice che oggi sia arrivato, perché è uno dei crucci più grossi che ho avuto negli ultimi anni. Tantissimi anni fa mi capitò di vedere una partita dell'under 21 croata e Modric mi fece un impressione incredibile, talmente tanto che qualche giorno dopo andando a Milanello con mio padre e con Braida gli dissi: 'Guardate che l'altroieri ho visto l'under 21 croata e c'è un ragazzino che si chiama Modric che è forte quanto Pirlo'. Mio padre disse poco mentre Ariedo disse: 'Forse stai un po' esagerando'. E poi dopo qualche anno mi dissero che avevo ragione. Io lì ho imparato una grande lezione: quando si parla e si propone qualcosa bisogna soppesare le parole, probabilmente se gli avessi detto semplicemente di un ragazzino interessante e di farlo seguire da qualche nostro scout, magari ci avrebbero messo attenzione. Già a 19 e 20 anni era già un giocatore di un'altra categoria".