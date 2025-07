Olorunleke è sicuro per il Milan: "Meglio Arokodare di Boniface"

Mathew Olorunleke, allenatore ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di due giocatori nigeriani che sono nel mirino del Milan, ossia Victor Boniface del Bayer Leverkusen e Tolu Arokodare del Genk. Ecco le sue parole:

Chi è meglio tra Arokodare e Boniface?

"Arokodare è meglio di Victor Boniface per il modo di giocare. Boniface è un giocatore molto tecnico e molto pigro. Ma l'uomo d'area perfetto per Allegri è Arokodare: è uno spilungone, grosso come Giroud, piede destro. Tecnicamente è bravo ma soprattutto è uomo d'area, la riempie".

Chi è Victor Boniface

24 anni, Boniface è uno degli uomini simbolo della vittoria del Bayer Leverkusen nella Bundesliga 2023/24 che ha visto le aspirine addirittura imbattute. In due anni con i tedeschi ha segnato 32 reti in 61 partite. Lo scorso 1° ottobre ha segnato il gol decisivo nella sfida contro il Milan, nella seconda giornata della League Phase di Champions League

Chi è Tolu Arokodare

24 anni, Arokodare si è distinto in questa stagione con la maglia del Genk dove ha vinto il titolo di capocannoniere, al pari di Adriano Bertaccini del Sint-Truiden, con 21 reti. Una carriera partita addirittura in Lettonia, proseguita in Germania, dove ha avuto poca fortuna col Colonia (zero reti in 11 partite) e successivamente in Francia, all'Amiens in Ligue 2. L'esplosione in Belgio, arrivato nel 2022 al Genk. Ha chiuso le ultime due stagioni in doppia cifra con l'expoloit nel 2024/25.