MN - Babic (Sportklub): "Modric è in forma smagliante, si sente più giovane di quanto non sia in realtà"

Luka Modric è ufficialmente da lunedì un giocatore del Milan. Come è stato accolto questo trasferimento in Croazia. Ne abbiamo parlato col collega di Sportklub, Vedran Babic. Ecco un estratto delle sue parole a MilanNews.it

A settembre Modric compirà 40 anni. Eppure è reduce da una stagione con oltre 70 presenze e in nazionale è ancora titolare inamovibile. Te lo aspettavi?

"Ovviamente, data la sua età, nessuno si aspettava che giocasse regolarmente in questa stagione al Real. È stato intelligente dosare le sue partite e non forzarlo troppo. Si sta prendendo cura del suo corpo, è in forma smagliante e probabilmente sembra e si sente diversi anni più giovane di quanto non sia in realtà, e il suo valore da campione e la sua preziosa esperienza non sono mai stati messi in dubbio, quindi non dovremmo sorprenderci delle sue grandi prestazioni. Per quanto riguarda la nostra nazionale, a volte forse avremmo preferito che giocasse un po' meno in modo da essere più fresco per le partite della Croazia, ma d'altra parte se giocasse più spesso arriverebbe in una forma competitiva migliore, soprattutto se la squadra vincesse. In ogni caso, ogni volta che ha indossato la maglia croata la scorsa stagione ha giocato e offerto prestazioni di alto livello, come ci aspettavamo. Ma in questo momento, a questo punto della sua carriera, giocare una partita a settimana è probabilmente la soluzione migliore per tutte le squadre. Sono sicuro che prospererà in queste condizioni e mostrerà la sua classe ai tifosi del Milan".

Partendo dal presupposto che difficilmente ci saranno nuovi Modric, c'è un calciatore croato sul quale punteresti forte per una grande carriera?

"Ci sono molti giocatori che avranno carriere brillanti e di successo, ma è difficile paragonarli al livello raggiunto da Modrić. Voglio dire, come si può prevedere che qualcuno avrà lo stesso successo di Modrić o anche di più? È come dire che qualcuno diventerà il nuovo Messi o Ronaldo. È impossibile, perché questi ragazzi hanno fissato standard incredibilmente alti. Tuttavia, credo che Joško Gvardiol sia il più promettente per una carriera di livello mondiale, costellata di trofei e riconoscimenti individuali. Se giocasse a centrocampo o in attacco, vincerebbe il Pallone d'Oro un anno, ma essendo un difensore, è probabilmente improbabile. Non si sa mai. Quello che sono abbastanza sicuro è che diventerà presto il miglior difensore del mondo".