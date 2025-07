Mercato Milan, Cuoghi: "Vedo che trattano giocatori tra i 15-20 milioni"

L'ex calciatore Stefano Cuoghi, come spesso capita, è stato ospite sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà e ha preso la parola soprattutto sulla situazione relativa al Milan. Dal progetto per la prossima stagione, che è cominciato con l'ingaggio di Tare e Allegri, passando per l'arrivo in rossonero del fuoriclasse Luka Modric, finendo con l'importanza che avrà all'interno della stagione rossonera il lavoro che il tecnico livornese farà con Rafael Leao. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Cuoghi sul progetto rossonero, che in quest'estate sta vivendo una nuova rivoluzione: "Il Milan ha deciso di cambiare metodologia dallo scorso anno, ci sono ora un ds e un allenatore di livello. Il budget non credo sarà grandissimo, perché vedo che trattano giocatori tra i 15-20 milioni, non come fanno altre big, e questo è un grosso problema. Fanno affidamento molto su Allegri, il Milan ha delle difficoltà. L'allenatore è importante ma sono i giocatori che fanno la differenza".