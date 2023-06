MN - Milan, intensificati i contatti per Musah: la trattativa con il Valencia è concreta

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Prosegue la ricostruzione del centrocampo per il Milan. Dopo Ruben Loftus-Cheek, atteso in serata a Milano, la società rossonera sta intensificando i propri contatti con il Valencia per arrivare a Yunus Musah, 20enne statunitense ma con passaporto comunitario. La società spagnola è disposta a negoziare per il mediano e la trattativa è davvero concreta.

di Antonio Vitiello