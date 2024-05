Il Milan lavora al grande investimento in attacco: tutti i nomi

In casa rossonera, in questo momento i pensieri sono quasi tutti rivolti alla scelta del nuovo allenatore che prenderà il posto di Stefano Pioli al termine di questa stagione. Ma in via Aldo Rossi stanno continuando a lavorare anche per trovare l'attaccante del futuro: indipendentemente da chi arriverà in panchina, il Milan farà un importante investimento per prendere un grande centravanti.

ZIRKZEE - I profili che vengono accostati al Diavolo sono diversi, a partire da Joshua Zirkzee, forse il nome più caldo al momento. I contatti tra le parti sono continui e si sta provando a trovare la quadra a livello economico. L'olandese è esploso in questa stagione e sta trascinando il Bologna verso la qualificazione ad una competizione europea, cosa che non accade dalla stagione 1998-1999 (attualmente è quarto, dunque in Champions League). Da capire quale sarà la richiesta economica del club emiliano (si parla di circa 60 milioni di euro) per Zirkzee, che finora ha segnato 12 gol in tutte le competizioni e che ha attirato l'attenzione di diverse società, tra cui anche Juventus ed Inter.

SESKO - Nella lista dei dirigenti del Milan è presente anche Benjamin Sesko, centravanti classe 2003 del Lipsia, autore in stagione di 16 reti complessive. Lo sloveno, che negli anni scorsi veniva visto come uno dei talenti offensivi più interessanti in circolazione, ha caratteristiche diverse da Zirkzee, ma piace comunque molto in via Aldo Rossi fin da quando vestiva la maglia del Salisburgo (in Austria ha giocato insieme ad Okafor). La sua valutazione dovrebbe essere simile a quella di Zirkzee.

GIMENEZ - Un altro nome seguito con grande attenzione dal Milan è quello di Santiago Gimenez, 23enne attaccante che in questa stagione sta segnando a raffica con il Feyenoord: 26 gol in 41 partite. Numeri importanti che dimostrano che il messicano è pronto per fare il grande salto. Ovviamente le sue prestazioni e soprattutto le sue reti hanno attirato l'attenzione di diversi club: oltre al Milan, Gimenez, che costa intorno ai 50 milioni, piace anche a Napoli e Tottenham.

GYOKERES - Nelle ultime settimane, anche Viktor Gyokeres è stato spesso accostato al Diavolo, ma si tratta di una pista piuttosto complicata sia per la grande concorrenza che, soprattutto, per l'elevatissimo costo: lo Sporting Lisbona pretende infatti almeno 80-100 milioni di euro. Una cifra monstre, ma più che giustificata visti i suoi impressionanti numeri stagionali: 41 reti in 47 partite. Con i suoi 27 gol in campionato, lo svedese, connazionale di Zlatan Ibrahimovic, ha trascinato la squadra di Amorim al titolo di campione del Portogallo per la 20^ volta nella sua storia.