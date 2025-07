MN - Il Milan prepara un nuovo rilancio per Jashari per avvicinarsi ai 35 milioni di base fissa chiesti dal Brugge

Modric, Samuele Ricci (giovedì le visite mediche) ma non solo. Il Milan lavora duramente ormai da giorni per arrivare ad Ardon Jashari, centrocampista classe 2002 del Club Brugge. Lo sforzo di Tare, sempre a stretto contatto con Max Allegri, in questa fase iniziale di mercato è per quanto riguarda il pacchetto di centrocampisti da mettere a disposizione del tecnico livornese. C'è il jolly Modric, che farà le visite dopo aver concluso il Mondiale per Club con il Real Madrid, c'è un mediano con grande esperienza nel campionato italiano come Ricci e la volontà è di far arrivare presto anche un giocatore moderno, duttile e intelligente, come lo svizzero che nell'ultima stagione è stato eletto come miglior giocatore del campionato belga; Jashari ha offerto prestazioni importanti anche in Champions League, come quelle nella doppia sfida contro l'Atalanta di Gasperini.

Sul giocatore ci sono anche altri club, Borussia Dortmund su tutti, e il Brugge fa leva su questa situazione, oltre che su un contratto ancora a lungo termine: nonostante il calciatore abbia informato la società del suo desiderio di unirsi al Milan il club belga tiene alta la valutazione, chiedendo una base fissa di circa 35 milioni di euro (più bonus). Una cifra importante a cui i rossoneri si stanno pian piano avvicinando a suon di rilanci.

La redazione di MilanNews.it apprende che a Casa Milan si sta preparando un nuovo rilancio per Jashari: si alzerà ulterirormente sia base fissa che bonus per provare a chiudere l'operazione, avvicinandosi così alla richiesta del Brugge. Tra i tanti nomi di cui si è parlato è ormai chiaro che Jashari è in cima alla lista di Tare ed Allegri, con il Club che si sta muovendo di conseguenza. Memori della trattativa per De Ketelaere di tre estati fa l'obiettivo è quello di non tirarla per le lunghe e cercare di arrivare a dama senza lungaggini. È in arrivo una nuova proposta, da capire se potrà essere quella decisiva.

di Pietro Mazzara.