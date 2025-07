Milan, derby di mercato con l'Inter per Leoni. Ma prima serve una cessione

Giovanni Leoni, che è stato una delle sorprese più positive dell'ultima Serie A, sarà uno dei piatti forti del mercato estivo che inizia oggi. Il difensore classe 2006 del Parma ha attirato l'attenzione di tutti e tre i top club italiani, vale a dire Milan, Inter e Juventus. In particolare le due società milanesi stanno pensando seriamente a lui e potrebbero quindi dare presto vita ad un derby di mercato molto interessante.

LA POSIZIONE DEL PARMA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che precisa che il Parma non vorrebbe cederlo, come ha spiegato nelle scorse anche l'ad Cherubini: "Sul ragazzo c’è interesse anche dall’estero - ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport -. Secondo noi, il suo percorso dovrebbe continuare a Parma. E a oggi non abbiamo avuto nessun segnale in direzione opposta. Siamo convinti possa rimanere, poi tutto può succedere". Dunque, il dirigente gialloblu ha lasciato una porta aperta alla partenza di Leoni, ma servirà un'offerta davvero irrinunciabile: 40 milioni di euro. Una cifra importante, ben più alta di quella che immaginavano in via Aldo Rossi che fino a qualche settimana fa pensavano di mettere sul piatto 15 milioni di euro più il cartellino di Lorenzo Colombo.

PRIMA UNA CESSIONE - Il Milan, tra l'altro, prima di provare l'eventuale affondo per Leoni, dovrà chiudere una cessione in difesa. L'indiziato principale al momento è Malick Thiaw, per il quale il club rossonero ha già trovato un accordo di massima con il Como per 25 milioni di euro. Il problema è che il giocatore non ha ancora dato il suo via libera al trasferimento nella squadra di Cesc Fabregas che si sta muovendo in prima persona per convincerlo. Il centrale tedesco preferirebbe tornare a giocare in patria, ma ad oggi nessuno dei top club della Bundesliga è interessato, nemmeno il Bayer Leverkusen che lo aveva messo nella sua lista prima di chiudere l'acquisto di Quansah dal Liverpool.