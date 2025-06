Thiago Silva: "Dedico la vittoria ai tifosi del Milan: ho pensato a loro tutta la partita"

Dopo la storica qualificazione con il suo Fluminense, ecco le parole di Thiago Silva ai microfoni di DAZN: "Risultato molto importante per noi. Non era facile, l'Inter è arrivata in finale di Champions poco meno di un mese fa. Non dobbiamo lottare su ogni pallone, tutti insieme. Oggi, in difesa, siamo stati molto solidi: il gioco ci è mancato ma ci porta comunque avanti. Sono sicuro che i tifosi del Milan abbiano apprezzato: dedico la vittoria anche a loro, ho pensato a loro tutta la partita".

Di seguito si riporta il programma completo degli ottavi, orari e dati italiane:

28 giugno

ore 18, Palmeiras (BRA) 1 - 0 Botafogo (BRA)

ore 22, Benfica (POR) 1 - 4 Chelsea (ING)

29 giugno

ore 18, Paris Saint-Germain (FRA) 4 - 0 Inter Miami (USA)

ore 22, Flamengo (BRA) 2 - 4 Bayern Monaco (GER)

30 giugno

ore 21, Inter (ITA) 0 - 2 Fluminense (BRA)

1° luglio

ore 3, Manchester City (ING) - Al Hilal (KSA)

ore 21, Real Madrid (SPA) - Juventus (ITA)

2 luglio

ore 3, Borussia Dortmund (GER) - Monterrey (MEX)