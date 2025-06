Gozzini: "Allegri considera Jashari anche più talentuoso di Javi Guerra"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Ardon Jashari: "L'idea del talento che possa valorizzarsi con Allegri alimenta anche i dialoghi con il Bruges per Ardon Jashari, svizzero di 22 anni, tra i prediletti di Max. Miglior giocatore del campionato belga al primo tentativo: era arrivato l’estate scorsa dal Lucerna. Undici delle 52 presenze stagionali hanno segnato la stagione del debutto in Champions. Curiosità: quattro delle 11 totali sono state contro squadre italiane e Jashari è uscito vincitore nel doppio confronto playoff contro l’Atalanta. Ha fatto una buona impressione contro la Juventus e ha lasciato San Siro sconfitto 3-1 in Milan-Bruges, ma vittorioso a livello personale dopo una prova di qualità e sostanza. Il Milan vorrebbe ora portarlo nel proprio centrocampo, proponendo al Bruges un totale di 30 milioni. Prendere o lasciare, non ci saranno rilanci e l’inserimento del Borussia Dortmund al momento non spaventa. Anche perché Ardon vota Milan e ha un ingaggio sostenibile: il Milan confida anzi giochi già da rossonero durante la trattativa, per favorire le diplomazie tra i club e indebolire la resistenza belga.

Jashari ha caratteristiche che Allegri riconosce come uniche e utili al nuovo corso: molto più di Xhaka, cha ha un’indole da regista, sezione che il club ha già riempito con l’acquisto di Modric e la trattativa per Ricci. Max considera Jashari anche più talentuoso di Javi Guerra, spagnolo nazionale Under 21 del Valencia".