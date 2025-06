Domani o dopodomani scambio di documenti per Ricci: giovedì le visite

Il Milan sta chiudendo per Samuele Ricci. Il club rossonero ha in pugno il centrocampista italiano del Torino da tempo e nelle prossime ore, con l'apertura della sessione estiva del calciomercato che si aprirà a mezzanotte del 1° luglio, verrà finalizzata la trattativa in via definitiva tra il club rossonero e quello granata.

Il giornalista Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport 24 durante Calciomercato - L'Originale, ha confermato che tra domani e dopodomani ci sarà lo scambio dei documenti tra Milan e Torino: quindi, nella giornata di giovedì, il giocatore potrebbe essere a Milano per le visite mediche. Il calciatore classe 2001 si trasferirà in rossonero per un costo complessivo di 25 milioni di euro totali.