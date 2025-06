L'importanza di avere in squadra Samuele Ricci: perché il Milan ha fatto un affare

vedi letture

Giornata di addii ufficiali in casa Milan, ben sei: Abraham, Walker, Joao Felix, Sottil per fine prestito; Jovic e Florenzi per fine contratto. E la rivoluzione, parola che però l'amministratore delegato Furlani non ha voluto associare a questo Milan, è già in atto.

L'IMPORTANZA DI RICCI PER IL DISCORSO LISTE

Saranno pochi i rientri dai prestiti a restare in rossonero, Alexis Saelemaekers certamente. E presumibilmente anche Tommaso Pobega. Soprattutto per una questione di liste. A oggi solo il centrocampista, oltre a Gabbia e il probabile partente Colombo sono gli Over 22 cresciuti nel Milan, mentre Sportiello è l'unico Over 22 formato in Italia. Urge pertanto italianizzare e anche per questo motivo l'acquisto di Samuele Ricci è perfetto.

LE CIFRE DI RICCI AL MILAN

Il classe 2001 risponde a tanti requisiti, anche a livello economico e tecnico. L'affare col Torino si chiude per 23 milioni, più 2 di bonus, quella con Ricci con un contratto fino al 2029, con opzione per un'ulteriore stagione, per oltre 2 milioni di euro. Il giocatore è in costante crescita e ha fatto gli step necessari per farsi trovare pronto per un palcoscenico come San Siro: cresciuto all'Empoli ha proseguito al Torino dove per tre anni e mezzo è stato titolare inamovibile, fino a entrare nel giro della Nazionale.

RICCI, IL PARAGONE CON VERRATTI E QUELLO CON TONALI

A livello tecnico il Milan si porta a casa un centrocampista di grande qualità. Capace di giocare in una mediana a due, ma anche come mezzala e playmaker. Un giocatore che ama prendersi la palla e impostare l'azione, un giocatore capace di smarcarsi con facilità e creare superiorità e creare spazio. Un giocatore d'equilibrio, di quelli magari non da prendere al fantacalcio, visti i pochi gol e assist, ma che nelle dinamiche della squadra servono eccome. Qualcuno lo ha paragonato a Marco Verratti per la facilità di smarcarsi palla al piede e servire il compagno. O se vogliamo fare un paragone in salsa rossonera possiamo azzardare Sandro Tonali, per la capacità di giocare in più parti della mediana. E Paolo Di Canio non a caso ai microfoni di Sky ha sottolineato come una figura come quella di Ricci nel centrocampo del Milan manchi da due anni.

RICCI E LA PASSIONE PER L'AFRICA

Chi lo ha visto crescere scommette ad occhi chiusi su di lui, riconoscendogli anche una certa personalità. "Dimostrava di essere più grande dell'età che aveva" giura chi l'ha allenato. Lui stesso ha ammesso di sentirsi più grande della sua età. E non è un caso se a soli 23 anni è diventato capitano del Torino. Un giocatore che ha dichiarato di essere maturato ulteriormente dopo un viaggio in Africa che gli ha aperto gli occhi: Namibia, Kenya, Madagascar gli hanno fatto vedere le cose da un'altra prospettiva. E se la firma col Milan non c'è stata è proprio perché Ricci si trova attualmente in Africa in vacanza, precisamente in Uganda con la sua famiglia. Una passione che condivide anche sui social, anche in queste ore. "Viaggiare per me è importante e aiuta a preservare il mio equilibrio". E il Milan, di equilibrio, ne ha tanto bisogno. In settimana sono previste visite mediche e firma, poi da lunedì in ritiro.