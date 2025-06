Milan, rivoluzione a centrocampo: preso Modric, Ricci vicino e ora assalto a Jashari. Ma prima una cessione

Il Milan è molto attivo sul mercato e ha iniziato una vera e propria rivoluzione a centrocampo, reparto che cambierà drasticamente rispetto a quello visto nell'ultima stagione. I rossoneri, dopo aver ceduto Tijjani Reijnders al Manchester City, hanno già chiuso nelle scorse settimane l'arrivo a zero di Luka Modric, che sosterrà le visite mediche di rito e firmerà il suo nuovo contratto dopo il Mondiale per Club che sta giocando con il Real Madrid.

RICCI IN CHIUSURA - Ma il Diavolo non intende fermarsi qui, anzi è ad un passo dal definire un altro acquisto: è quello di Samuele Ricci che sbarcherà a Milanello a titolo definitivo dal Torino per 23 milioni di euro più due di bonus. Con lui il club di via Aldo Rossi torna a colorarsi un po' di azzurro visto che è un perno fisso anche della nazionale italiana. Una volta definita anche questa operazione che è in chiusura, il Milan continuerà il suo pressing per portare in rossonero Ardon Jashari, giovane centrocampista classe 2002 del Club Brugge.

UNA CESSIONE PRIMA DI JASHAR - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i dirigenti milanisti, che sono pronti a mettere sul piatto 30 milioni di euro fissi, vogliono sfruttare la volontà del giocatore svizzero che sta spingendo per trasferirsi al Milan. Prima però di inserire un giovane in rampa di lancio come lui, il Diavolo dovrà chiudere una cessione. E l'indiziato principale è al momento Yunus Musah, qualche settimana fa ad un passo dalla cessione al Napoli per 25 milioni di euro. Ora ci sono diverse società inglesi su di lui che sarebbero interessate ad offrire la stessa cifra: si tratta in particolare di Wolverhampton e Nottingham Forest.