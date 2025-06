Fine corsa per Abraham, l'inglese saluta con dieci gol e un sigillo decisivo in Supercoppa

Si chiude dopo appena una stagione l’avventura di Tammy Abraham con la maglia del Milan. Il club rossonero, infatti, ha deciso di non puntare ancora sull’inglese, con Max Allegri orientato su un attaccante con altre caratteristiche. Così, Tammy farà quindi ritorno in giallorosso in attesa di capire quale sarà il suo futuro.

Arrivato sul finire del mercato estivo, l’ex Chelsea ha comunque lasciato un segno positivo nella sua esperienza rossonera. Pur non partendo con i favori del pronostico, Abraham ha saputo farsi trovare pronto quando chiamato in causa, garantendo alternative importanti al reparto offensivo di Pioli.

Il suo bilancio parla di 10 gol e 6 assist complessivi, ma soprattutto di un trofeo portato a casa grazie a lui: è stato proprio un suo gol, infatti, a decidere la finale di Supercoppa Italiana vinta contro l’Inter, regalando al Milan un titolo molto sentito dai tifosi. L'ex numero 90, è stato spesso decisivo soprattutto in Coppa Italia, di cui è stato capocannoniere nella scorsa stagione. Indimenticabile la doppietta alla Roma ai quarti di finale, decisivo il gol contro l'Inter in semifinale.

Ora per Abraham si apre nuovamente il capitolo Roma, dove però difficilmente resterà: il club giallorosso cercherà con ogni probabilità una nuova sistemazione per l’attaccante, che potrebbe comunque aver attirato l’attenzione di altre squadre dopo la buona annata in rossonero.