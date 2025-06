Il Milan ci riprova per Guirassy, ma il Dortmund spara alto: vuole 70 milioni

Alla ricerca di un nuovo attaccante, il Milan sarebbe tornato a mettere gli occhi su Serhout Guirassy dopo averlo cercato con insistenza nel mercato invernale del 2024. Oggi al Borussia Dortmund, l'attaccante guineano non ha deluso le aspettative in maglia giallonera, mettendo a segno la bellezza di 35 gol e 9 assist in 48 presenze, mantenendo una media da fare invidia ai migliori attaccanti del mondo, categoria nella quale a questo punto rientra anche lui.

Nel corso della sua presentazione informale alla stampa, il direttore sportivo Igli Tare aveva detto che il Milan è alla ricerca di un attaccante con caratteristiche simili ad Olivier Giroud, ma quando si parla di Guirassy si può decisamente fare un'eccezione, anche perché è uno di quegli attaccanti che segna a raffica, in qualsiasi modo ed in qualsiasi posizione. E per rinforzare il suo Milan Massimliano Allegri è alla ricerca di profili del genere.

Ostacolo Borussia Dortmund

Non basta essere interessati a Serhou Guirassy per pensare che il franco-guineano vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione. L'ex Stoccarda è uno dei pilastri della formazione di Niko Kovac, e già questo risulta essere un ostacolo piuttosto complicato da superare. Se poi ci mettiamo il fatto che il Borussia Dortmund lo ritiene incedibile, anche solo sognare Guirassy in maglia Milan diventa complicato. Poi certo, le strade del calciomercato sono infinite e le cose potrebbero ribaltarsi da un momento all'altro, ma Il Corriere dello Sport parla di 70 milioni di euro di valutazione che il BVB fa del cartellino del guineano, cifra ben oltre le possibilità di spesa del Milan.