Pellegatti precisa: "Non pensiamo che Allegri voglia dare le chiavi della difesa a un 2006. Ecco perché... attenzione a Djimsiti"

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle strategie in difesa del Milan: “Il Milan sta costruendo, per il futuro, una difesa giovanissima. Interessa Leoni, un 2006, giovane ma già forte e con una buona esperienza. Quello che piace del difensore del Parma è la grande personalità e la chiave per prenderlo potrebbe essere l’inserimento di Liberali. Non so perché, ma il ragazzo rossonero è sempre stato messo da parte dal Milan.

Non pensiamo, però, che Allegri voglia subito affidare le chiavi della difesa del Milan a un 2006. Ecco perché vi dico un nome, non uscito nelle scorse ore, che piace al Milan. Attenzione a Djimsiti, capitano dell’Albania, giocatore esperto e connazionale di Tare che lo osserva con una certa attenzione e una certa cura. Altri due nomi per la difesa sono: Honest Anohor, giocatore che piace e Beppe Riso ha già parlato di lui al Milan, poi c’è l’arrivo di Messaoudi, 2009 che sembra si aggregherà ai rossoneri, ma non so se verrà inserito subito nella prima squadra”.

LE ULTIME SU LEONI

Come detto, gli incassi di questa doppia eventuale cessione al Como, aprirebbero il campo per Giovanni Leoni, sia numericamente che economicamente. Nel primo caso perchè Thiaw andrebbe sostituito e come ha detto Tare, se esce un difensore ne entra un altro; nel secondo caso perchè con circa 35 milioni (esclusi i bonus) il Milan incontrerebbe la richiesta del Parma per il classe 2006. Ovviamente ci sarebbe da imbastire anche in quel caso una trattativa, con la richieste degli emiliani che possono essere abbassate fino a 30 milioni. Soprattutto si andrebbe ad anticipare l'Inter, anch'essi molto interessati al giocatore: i nerazzurri lo farebbero rimanere un anno in prestito, il Milan se lo porterebbe in prima squadra e lo farebbe giocare, vista la cifra potenziale investita. Anche questo potrebbe fare la differenza.