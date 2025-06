Gozzini: "Nonostante la Champions e la fascia di capitano del Bayer, Xhaka preferirebbe andare al Milan"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulla trattativa tra il Milan e Granit Xhaka: "Xhaka condivide lo stesso desiderio di Jashari: nonostante la possibilità di giocare la Champions con la maglia del Leverkusen e la fascia di capitano al braccio, preferirebbe una nuova esperienza in rossonero. I presupposti della trattativa sono gli stessi: il giocatore ha accettato il triennale a tre milioni di euro a stagione, mentre il Leverkusen continua a chiedere più dei dieci milioni offerti dal Milan. Altro fronte aperto, su cui il Milan avanzerà, deciso ad arrivare a destinazione. E non è l’unica linea che vede la dirigenza schierata: tra gli obiettivi anche Javi Guerra, centrocampista del Valencia e della Spagna Under 21, valutato sui 25 milioni. Il Milan aspetta che la resistenza si indebolisca".

LE ULTIME SUL CENTROCAMPO DEL MILAN

Il Milan vuole Ardon Jashari, Ardon Jashari vuole il Milan, ma di mezzo c'è il Club Brugge che per ora non ha dato il suo via libera alla cessione del giovane centrocampista che intanto ha chiesto ufficialmente la cessione ai belgi perchè vuole trasferirsi in rossonero. La società di via Aldo Rossi, dopo che si è vista rifiutare qualche giorno fa una prima offerta da 27 milioni di euro più tre milioni di bonus, ieri ha rilanciato e ha messo sul piatto 30 milioni di euro fissi.

DISTANZA COLMABILE - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ora il Milan attende la risposta del Club Brugge, nella speranza che stavolta sia sufficiente per strappare il suo sì. Se così non fosse, la sensazione è che il Diavolo comunque non mollerà e andrà avanti a trattare, aggiungendo magari dei bonus, perchè Jashari è uno dei grandi obiettivi per il centrocampo. I belgi chiedono oggi una parte fissa di 35 milioni più almeno tre di bonus, ormai consapevole della volontà del giocatore svizzero. La distanza dunque c'è, ma sembra essere colmabile anche se il Club Brugge sta dimostrando ancora una volta di essere un cliente davvero ostico con cui trattare (ricordate la trattativa per De Ketelaere di tre anni fa?).