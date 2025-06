MN - Chiusi Modric e Ricci, il Milan insisterà per Jashari

Il nuovo centrocampo del Milan sta prendendo forma, come promesso a inizio settimana da Igli Tare, direttore sportivo rossonero, che aveva annunciato nell'incontro con la stampa che il reparto più influenzato dalle trattative estive sarebbe stato proprio quello in mezzo al campo. E così dopo aver bloccato Luka Modric, che arriverà come confermato sempre dal dirigente albanese, dopo la fine del Mondiale per Club, e dopo aver chiuso in queste ultime ore per Samuele Ricci, la dirigenza rossonera non sembra intenzionata a fermarsi.

Secondo le informazioni in possesso di MilanNews.it, infatti, il Milan continuerà a insistere per Ardon Jashari, centrocampista 22enne svizzero che gioca nel Club Brugge. Per buttare giù il muro belga, osso durissimo in fase di cessione dei propri talenti come ricorda proprio il Diavolo con De Ketelaere, servirà molta pazienza: qualità della quale Igli Tare sembra essere armato. Il dirigente ex Lazio infatti ha intenzione di rilanciare la sua offerta per Jashari, ritenendolo il rinforzo giusto per il mercato rossonero.

di Antonio Vitiello