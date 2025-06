Jacobelli fa notare: "Gli americani hanno capito l'errore del licenziamento di Maldini e Massara"

Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato nel corso di 'Napoli 4Ever, l'estate dei campioni', in onda su Radio Napoli Centrale: "Il Milan non avrà le coppe, si è affidata a Tare e Allegri, gli americani hanno capito l'errore del licenziamento di Maldini e Massara. Si è affidata a persone che il calcio italiano lo conoscono benissimo. L'Inter deve procedere allo svecchiamento dell'organico, la finale di Champions ha dimostrato quanto sia stata logorante la stagione.

Per i rossoneri dipenderà molto cosa si riuscirà a fare in attacco. Non è casuale l'interesse per Vlahovic nonostante la conferma di Gimenez. Servirà un sostituto di Theo, poi bisognerà vedere a centrocampo come Allegri tenterà di sostituire Reijnders. Se dovesse andare in porto l'acquisto di Ricci di certo non sarebbe una bella notizia per i tifosi del Torino, che ogni anno vedono i giocatori forti andar via. Certamente è un giocatore attenzionato dal Milan. Trovo lungimirante la scelta di Camarda di andare in prestito un anno al Lecce, Pantaleo Corvino è uno dei più bravi talent scout del nostro calcio. A 17 anni Camarda ha la possibilità di dimostrare tutto il suo talento. E' inutile che ci lamentiamo che non ci siano talenti emergenti del nostro calcio se poi non giocano. Un anno nel Lecce che ha un modello che valorizza i giovani, italiani e stranieri, penso sia un'opportunità importante. Ciò che colpisce in questa fase iniziale del mercato sono le idee chiare del Napoli, che ha i bilanci in regola".