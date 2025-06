Modric al Milan, leadership e ambizione: chiesta subito una squadra da scudetto

Luka Modric è sempre più vicino al Milan. Il centrocampista croato, leggenda vivente del calcio mondiale, è pronto a vivere una nuova sfida in Serie A dopo anni di successi con il Real Madrid. Un colpo che non ha bisogno di presentazioni, destinato a innalzare il livello tecnico e soprattutto mentale della squadra di Allegri.

A confermare l’imminente arrivo è stato Igli Tare, direttore sportivo del Milan, durante un incontro con la stampa tenutosi nella sede del club:

“La prima cosa che mi ha chiesto Modric è se saremo una squadra costruita per vincere il campionato. Parliamo di un campione che ha vinto sette Champions League. Ho capito subito che vuole venire a fare il protagonista.”

Modric, già leader del Milan: vuole una rosa di livello

Il croato, classe 1985, non è attratto da una passerella finale, ma da un progetto ambizioso. Il Milan lo vuole come uomo guida di un centrocampo giovane e talentuoso, per dare equilibrio, esperienza e quella mentalità vincente che in pochi possono trasmettere come lui.

Tare ha aggiunto:

“Sarà fondamentale per quello che trasmetterà alla squadra a livello di personalità e leadership. Anche per lui sarebbe una bella cosa fare una stagione da protagonista, tenendo conto che c’è anche il Mondiale.”

Modric, che ha appena concluso la sua ultima stagione con il Real Madrid, è pronto a rilanciarsi in un nuovo contesto, ma con lo stesso spirito da fuoriclasse assoluto. Per il Milan si tratta di un’operazione di altissimo profilo, in grado di rafforzare la rosa non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista umano e professionale.