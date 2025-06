MN - L'addio di Thiaw può finanziare il colpo Giovanni Leoni in difesa

Nel corso della sua presentazione informale alla stampa, il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha tracciano le linee di guida di quello che sarà il calciomercato in entrata del club rossonero. Una di queste riguarda la difesa centrale: solo in caso di cessione verrà aggiunto un innesto a questo reparto, che dopo gli sviluppi del pomeriggio potrebbe anche finire per accogliere un volto nuovo molto gradito dalle parti di Casa Milan.

Malick Thiaw verso il Como

Lo scenario di prima è strettamente collegato al futuro di Malick Thiaw. Stando a quanto riportato proprio nel pomeriggio da MilanNews.it, Milan e Como avrebbero raggiunto un accordo sui 25 milioni di euro per il trasferimento del difensore tedesco. Non si può ancora parlare di fumata bianca perché il classe 2003 è in attesa di un primo approccio ufficiale da parte della società Lariana per valutare la (ricca) proposta da circa 4 milioni di euro a stagione che gli dovrebbe essere presentata. Ne seguiranno colloqui ed incontri che potrebbero tanto avere esito positivo come no, con il Milan che nel frattempo già avrebbe le idee chiare su come sostituire Thiaw.

Thiaw potrebbe finanziare l'operazione Giovanni Leoni

Un difensore per un difensore. Tutto perfettamente bilanciato. La strategia di Igli Tare potrebbe dunque avversari: l'uscita di Malick Thiaw finazierebbe infatti l'operazione con il Parma per Giovanni Leoni. Classe 2006, con all'attivo già 17 presenze in Serie A, ed un gol, il giovane difensore dei ducali è la prima scelta per la difesa non solo del direttore sportivo ma anche di Massimiliano Allegri, che già avrebbe dato il suo okay a quest'operazione. Da capire e monitorare soprattutto quelle che saranno le richieste del Parma, che oltre a non avere la necessità di cedere Giovanni Leoni, avrebbe già rifiutato un'offerta da 25 milioni di euro per il difensore.