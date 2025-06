Brambati: "Allegri crede moltissimo in Leao e lavorerà per migliorarlo dal punto di vista della continuità"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Rafael Leao e sull'impatto che uno come Max Allegri potrebbe avere sul numero 10 rossonero.

Milan, per Leao può essere Allegri la svolta della carriera?

"Io spero di sì, lui crede moltissimo nel giocatore e lavorerà per migliorarlo dal punto di vista della continuità. Dico anche che potenzialmente avrebbe creduto anche in Theo Hernandez, ma arrivi in un posto dove ti vengono dette delle cose e prospettate alcune cifre e lui non può fare altro che adattarsi".