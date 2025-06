MN - Accordo di massima fra Milan e Como per Thiaw: prossime ore decisive

Dopo Alvaro Morata il Como ha messo gli occhi su un altro giocatore del Milan, Malick Thiaw. Cesc Fabregas ha puntato il 2003 tedesco per andare a rinforzare la propria difesa con esperienza e qualità in vista della prossima stagione, dove l'obiettivo dei Lariani a questo punto non potrà essere una "semplice" salvezza.

Tornando al discorso Thiaw, Milan e Como hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento del tedesco attorno ai 25 milioni di euro. Manca però quello tra la società Lariana e l'ex Schalke 04, che stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it non si sarebbe ancora sentito con nessun rappresentate del club comasco, perché in attesa del contatto ufficiale per visionare la proposta.

Le prossime ore saranno dunque decisive per capire se Malick Thiaw diventerà o meno un nuovo giocatore del Como.

di Pietro Mazzara