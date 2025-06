Allegri chiama Leao: c'è già sintonia. Il portoghese sarà a Milanello per il raduno

vedi letture

Parlando di Rafael Leao durante l'incontro di qualche giorno fa con la stampa a Casa Milan, Igli Tare, direttore sportivo rossonero, ha dichiarato: "Io penso che Leao sia un campione vero: in pochi nel calcio di oggi decidono le partite da soli. È un giocatore fondamentale per la nostra squadra ma anche per il nostro progetto. Ho avuto modo, e anche l’allenatore, di parlare seriamente con lui e ho avuto una bella sorpresa: da fuori hai magari un altro pensiero ma quando hai modo di conoscerlo trovi un ragazzo molto competitivo, le sue domande erano su come sarà rafforzata la squadra. Lo ritengo una pedina importante nel nostro progetto: ha tutto per diventare un campione vero. Lo ha sempre fatto vedere ma io penso che ancora non ha fatto vedere quello che lui davvero può".

SUBITO A MILANELLO - Leao non vede l'ora di ricominciare e sta lavorando duro anche in vacanza per arrivare già in buona forma al raduno del Milan il prossimo 7 luglio a Milanello. Sì, il portoghese sarà presente in gruppo fin dall'inizio della stagione agli ordini di Massimiliano Allegri. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il giocatore non ha voluto giorni di vacanza extra visto che è stato impegnato con la nazionale dopo la fine della stagione con il Milan e sarà quindi regolarmente a Milanello per il raduno. Rafa ha grande voglia dopo una stagione complicata per il Diavolo e in parte anche per lui. A stimolarlo è stato anche l'arrivo in panchina di Allegri con cui ha già avuto diversi contatti diretti e con cui c'è gà sintonia: il livornese è convinto di poterlo aiutare a fare finalmente quel salto di qualità che tutti i milanisti aspettano da troppo tempo.

INCEDIBILE E CENTRALE NEL PROGETTO - Nelle ultime settimane non sono mancate le voci di mercato di Leao che è finito in modo particolare nel mirino del Bayern Monaco. Per il Milan però il portoghese è assolutamente incedibile e centrale nel nuovo progetto tecnico del club di via Aldo Rossi. Solo una proposta davvero irrinunciabile potrebbe far vacillare il Diavolo, ma parliamo di un'offerta da almeno 100 milioni di euro, cifra che al momento nessuno è disposto a mettere sul piatto, nemmeno i tedeschi. Il futuro di Leao sarà quindi ancora al Milan.