Jashari, Guerra, Xhaka, Ricci: qual è l'incastro giusto per il centrocampo rossonero?

Nella conferenza di ieri a Casa Milan Igli Tare è stato chiaro: “Il punto di partenza è che il centrocampo sarà il reparto dove interverremo di più. Questa è una cosa che abbiamo analizzato con l’allenatore sui profili e caratteristiche che servono a questa squadra. I nomi che hai fatto (Xhaka e Jashari) sono delle alternative, giocatori di grande valore ma alla fine dobbiamo fare la scelta giusta in base a cosa serve a noi. Riteniamo sia importante aumentare la qualità di gioco di questa squadra”. Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri ripartirà da un centrocampo completamente ripensato e rinnovato.

Al momento il reparto, dopo la cessione di Reijnders e i vari rientri dai prestiti, vede questa situazione:

IN ROSA

Youssouf Fofana

Ruben Loftus-Cheek

Tommaso Pobega

Warren Bondo

Yunus Musah (in uscita)

Ismael Bennacer (in uscita)

Yacine Adli (in uscita)

IN ARRIVO

Luka Modric

Pe tre giocatori in uscita, Tare ha dichiarato che le caratteristiche di Musah non rientrano tra quelle cercate di Allegri, ce ne sono almeno due in entrata. Luka Modric giocherà il Mondiale per Club con il Real Madrid e poi firmerà il contratto che lo legherà ai colori rossoneri per due stagioni. Se si giocherà con un centrocampo a tre, e questa sembra essere l'intenzione, serviranno poi altri due innesti. Anche perché, nonostante le parole di forte stima di Tare, Loftus-Cheek non si può considerare completamente affidabile visti i numerosi problemi fisici che si porta dietro ormai da anni. Ed ecco quindi che in via Aldo Rossi, in questa prima fase di mercato, ci si sta concentrando soprattutto sui nomi per il centrocampo.

LE TRATTATIVE APERTE

Samuele Ricci (Torino, offerta da 25 milioni di euro bonus inclusi)

Ardon Jashari (Club Brugge, offerta possibile da 35 milioni di euro bonus inclusi)

Javi Guerra (Valencia, offerta da 20 milioni di euro bonus inclusi)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen, dialoghi in corso. Il Milan è pronto ad offrire una decina di milioni, bonus inclusi)

RICCI

Nella mattinata di oggi Tare ha presentato al Torino la prima offerta ufficiale per Ricci, circa 22 milioni di euro più 3 di bonus: ci si aspetta che la trattativa possa concludersi positvamente nel giro di poco tempo. Il Milan seguiva Ricci da mesi e aveva già imbastito una bozza di affare con i granata, oggi c'è stato il primo affondo. In attesa delle ufficialità di rito sembra essere l'italiano classe 2001 il primo rinforzo per Allegri. Un mediano dinamico, interditori, non timoroso del contatto fisico e che ha già enorme esperienza in Serie A. Un calciatore che potrebbe giocare da "mediano basso", come ha detto ieri Tare.

JASHARI

Il meno mediano dei tre, ma anche il più interessante in quanto in piena crescita. Non ha patito il passaggio dal Lucerna al Brugge e ha fatto anche bella figura in Champions League. Classe 2002, può giocare sia davanti alla difesa ma anche come mezz'ala. Duttile, grande resistenza fisica, ottimo pensiero verticale e buona personalità. Va sgrezzato nei tempi di gioco e nella quantità eccessiva di tocchi palla al piede ma è un giocatore su cui può valere decisamente la pena puntare, soprattutto se potrà allenarsi tutto l'anno con Luka Modric. Su di lui ci sono anche altre squadre europee, il Brugge vorrebbe monetizzare al massimo con un'offerta da almeno 35 milioni di euro di base fissa. Costa molto, ma il Milan punta a migliorare le ultime offerte presentate.

GUERRA

Mediano di posizione e di pensiero, classica scuola spagnola. Abbina ad un'ottima qualità ed un buon decision-making una fisicità importante, tant'è che l'anno scorso l'Atletico Madrid di Simeone è stato ad un passo dall'acquisto. Il Milan è arrivato a 20 milioni bonus compresi, il Valencia ne vuole almeno 25 di base fissa. Anche qui la sensazione è che se si decidesse di scegliere lui la trattativa avrebbe un risvolto positivo. Giocatore non di grande gamba ma di grande ordine al centro del campo.

XHAKA

Il più pronto dei quattro, quello che offre più garanzie. Dopo gli anni all'Arsenal ha dominato la Bundesliga con il Leverkusen di Xabi Alonso. Giocatore che ha avuto una crescita tecnica, tattica e mentale incredibile sotto la guida dell'allenatore spagnolo, bravissimo a tirargli fuori tutto quello che aveva avuto di inesrpresso negli anni. Sinistro di piede, è molto abile anche nel tirare punizioni e calci d'angolo. Un vero e proprio guerriero in campo: con Modric a sinistra e Fofana a destra formerebbe una mediana di tutto rispetto e con caratteristiche che insieme si sposano bene. Il papà, così come il giocatore, spinge per il trasferimento in rossonero, il Bayer Leverkusen non è contento di privarsene: Tare punta a portarlo a Milano per meno di 10 milioni di euro, servirà un lavoro certosino e tanta diplomazia.