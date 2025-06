È Ricci il mediano che cerca Tare? Accordo totale Milan-giocatore

Nell'incontro con la stampa di ieri, il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha messo in chiaro una cosa sulle strategie di mercato rossonere: "Stiamo cercando mediani bassi di un centrocampo a tre. Stiamo valutando l'intervento anche di un altro giocatore a centrocampo. Uno dei motivi per cui stiamo intervenendo a centrocampo è anche perché l’acquisto di un mediano basso o di uno come Modric alzano tantissimo il livello tecnico di questa squadra". In questo senso, nelle ultime ore, si è rifatto largo con forza il nome di Samuele Ricci.

Mai così vicini

Con le cronache di mercato che si sono concentrate negli ultimi gironi su profili come quello di Granit Xhaka o Ardon Jashari, piuttosto che Javi Guerra, questa mattina è riapparso a fari spenti Samuele Ricci del Torino. Un giocatore che il club rossonero ha messo nella sua lista da tempo e per cui da dicembre ha impostato una trattativa. La redazione di MilanNews.it può confermare che il Milan ha trovato l'accordo totale con il giocatore e che ha fatto una proposta da circa 25 milioni di euro complessivi, inclusi i bonus. Questa stessa cifra è stata indicata nella mattinata di oggi da Fabrizio Romano e da Gianluca Di Marzio che ha aggiunto che mai il Milan è stato così vicino al calciatore.

Che giocatore è Ricci?

La sua duttilità tattica, affinata soprattutto negli ultimi anni al Torino, lo rende un centrocampista moderno e adattabile a diversi sistemi di gioco. Ricci è un giocatore diverso da Reijnders. Il centrocampista italiano segna meno gol dell'olandese, ma può vantare una presenza più fisica ed equilibrata a centrocampo, caratteristiche che si sposerebbero alla perfezione con le idee di Allegri, amante del possesso e della fisicità. La vera evoluzione di Ricci è arrivata sotto la guida di Ivan Juric. Il tecnico croato lo ha reso più completo, lavorando sul suo fisico e sul temperamento. Ne è uscito un centrocampista capace non solo di dettare i tempi di gioco, ma anche di recuperare palloni e contribuire in fase difensiva. Con l’arrivo di Vanoli sulla panchina granata, Ricci ha proseguito nel suo percorso di crescita, affermandosi nel ruolo di mediano in un centrocampo a tre, offrendo equilibrio e sostanza. Non un fattore di poco conto dal momento che Igli Tare ha dichiarato che il Milan ha come priorità un giocatore proprio in quella posizione.