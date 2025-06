Milan, nuovi contatti nelle ultime ore per Samuele Ricci

Nell'incontro con la stampa di ieri, il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha messo in chiaro una cosa sulle strategie di mercato rossonere: "Stiamo cercando mediani bassi di un centrocampo a tre. Stiamo valutando l'intervento anche di un altro giocatore a centrocampo. Uno dei motivi per cui stiamo intervenendo a centrocampo è anche perché l’acquisto di un mediano basso o di uno come Modric alzano tantissimo il livello tecnico di questa squadra". Ed è per tale ragione che sono soprattutto nomi di centrocampisti a uscire nelle indiscrezioni di questi giorni.

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha riportato in questi minuti che nelle ultime ore il Milan ha riallacciato i contatti con tutte le parti coinvolte nella possibile operazione per Samuele Ricci. Si tratta di una trattativa cominciata già dalla scorso mese di dicembre e che nel tempo è avanzata. Sul tavolo ci sono anche altre opzioni come quella di Granti Xhaka o di Ardon Jashari.