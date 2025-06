MN - Tare: "Con Allegri abbiamo deciso di stare attenti, ma fermi nel fare la scelta giusta al momento giusto. Prima il mediano"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto durante l'incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Uno dei suoi compiti è convincere Furlani a tirare fuori questi 45/50 milioni per l’attaccante?

"Per il ruolo dell’attaccante, parlando anche con Zlatan, a questa squadra manca una caratteristica: avendo Gimenez a cui piace più aprirsi sulla fascia e poi entrare dentro, alla squadra manca un centravanti che sta dentro l’area e che molto bravo a tenere la palla, che fa salire la squadra, soprattutto che stia dentro l’area. Ci sono varie opzioni e non è una questione di prezzo ma di caratteristiche: ci sono anche delle opportunità durante il mercato e non mi nascondo a prenderle se sono convinto che sia la cosa giusta. Poi il campo dirà. A volte ci sono giocatori che sono costati un patrimonio e poi non hanno reso, altri hanno fatto viceversa. Per me è una questione solo di ruolo, posizioni e interpretazione. Con Max abbiamo deciso di stare attenti ma fermi e fare la scelta giusta al momento giusto. Prima di tutto la posizione a cui teniamo di più è il mediano, il resto lo sistemeremo”

I CONTATTI TRA TARE E ALLEGRI

Massimiliano Allegri, tornato qualche settimana fa ufficialmente sulla panchina del Milan, sta partecipando attivamente alla costruzione della nuova squadra rossonera che dovrà rilanciarsi dopo l'ultima deludente stagione. In attesa di raduno di Milanello in programma il prossimo 7 luglio (nei giorni precedenti sono in programma i test per i giocatori), il tecnico livornese è in vacanza in Sardegna con la sua famiglia (è stato intercettato al Forte Village con i suoi cari), ma il suo telefono è sempre acceso perchè il mercato non va in ferie e i contatti con l'ad milanista Giorgio Furlani e il ds Igli Tare sono sempre costanti.