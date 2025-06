Morata-Como, il Galatasaray ha già preso posizione: "Non vogliamo lasciarlo andare. Figuriamoci gratis"

vedi letture

Nelle ultime ore si è parlato con forza dell'interessamento del Como per Alvaro Morata, centravanti del Milan in prestito al Galatasaray. Il club turco ha in essere un accordo per avere in prestito l'attaccante spagnolo almeno fino a gennaio 2026, con la possibilità di prolungare il prestito fino a giugno 2026. L'ex Real Madrid, dopo aver parlato con Fabregas, ha dato totale apertura al Como e vorrebbe lasciare la Turchia.

Dal Galatasaray però, al momento, non sembrano essere molto propensi all'idea. Abdullah Kavucku, vicepresidente del club, la scorsa settimana aveva dichiarato: “Alvaro Morata è un nostro giocatore e non vogliamo lasciarlo andare. Il Galatasaray non ha un solo giocatore che darebbe a chiunque gratis".