Dalla Germania sono sicuri: nessuna trattativa Milan e Leverkusen per Xhaka

Come riportato da Sky Sport De, al momento non risultano trattative in corso tra il Leverkusen e il Milan per Granit Xhaka. Infatti, sebbene ci siano stati contatti tra Igli Tare e l’entourage del centrocampista svizzero, l’operazione appare troppo onerosa per il club rossonero, anche a causa di una significativa commissione di trasferimento richiesta.

Nel frattempo, il Milan prosegue il dialogo con il Club Brugge per Ardon Jashari, giovane centrocampista di prospettiva, mentre si avvicina la firma di Luka Modric, pronto ad arrivare a parametro zero.