MN - Tare: "Ho chiamato Leao e ho avuto una bella sorpresa: le sue domande erano su come sarà rafforzata la squadra"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto durante l'incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Che ragionamenti sul futuro di Leao? Sono arrivate proposte? Lo ritenete imprescindibile?

“Io penso che Leao sia un campione vero: in pochi nel calcio di oggi decidono le partite da soli. È un giocatore fondamentale per la nostra squadra ma anche per il nostro progetto. Ho avuto modo, e anche l’allenatore, di parlare seriamente con lui e ho avuto una bella sorpresa: da fuori hai magari un altro pensiero ma quando hai modo di conoscerlo trovi un ragazzo molto competitivo, le sue domande erano su come sarà rafforzata la squadra. Lo ritengo una pedina importante nel nostro progetto: ha tutto per diventare un campione vero. Lo ha sempre fatto vedere ma io penso che ancora non ha fatto vedere quello che lui davvero può. Offerte? Non abbiamo ricevuto ancora niente: gli interessamenti sono tutte voci di mercato”

IL BAYERN MONACO SU LEAO

Il Bayern Monaco ha già in tasca la qualificazione al prossimo turno del Mondiale per Club ma in parallelo guarda anche al mercato con una grande necessità: un esterno d'attacco top, uno che possa far fare il salto di qualità ulteriore alla formazione allenata da Vincent Kompany. E le piste, sfumato l'arrivo di Florian Wirtz che ha detto no al Bayern per andare al Liverpool (anche perché i tedeschi non avrebbero potuto e voluto pareggiare le cifre dei Reds), sono principalmente due.

Il punto su Nico Williams

Il ds Max Eberl non ha perso le speranze e ha lasciato il Mondiale per provare ad accelerare sulle trattative nel reparto. Su tutti il ventiduenne dell'Athletic Club de Bilbao che è a un bivio decisivo. Restare nei Paesi Baschi e rinnovare, andare al Barcellona dove l'intesa è a un passo (ma coi conti del club che complicano tesseramenti e acquisti) o scegliere la Baviera. Le prossime due settimane saranno decisive: se il Barça non chiude, il Bayern spera di definire l'intesa.

Il punto su Rafael Leao

E poi c'è Leao. Che non è la seconda scelta ma è il binario che corre in parallelo. "Vestire la maglia del Milan è un sogno", ha detto il portoghese ex Lille, ma il Bayern ha pronta un'offerta da presentare ufficialmente nei prossimi giorni, entro le fatidiche prossime due settimane. 60 milioni più Kingsley Coman o Kim Min-jae. Abbastanza per il Milan? Massimiliano Allegri vorrebbe tenere Leao a ogni costo, certo è che davanti a una proposta simile anche Giorgio Furlani potrebbe vacillare e discutere della questione col ds Igli Tare e col mister. E Leao? Per adesso, le dichiarazioni sono scolpite e sottoscritte. Il Milan è un sogno ma il Bayern sogna lui. A breve ne sapremo di più.