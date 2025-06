MN - Furlani spiega: "Se spendi troppo a destra, poi non arrivi a sinistra. L’obiettivo è arrivare al top, ma dobbiamo decidere come allocare le risorse"

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è intervenuto durante l'incontro con la stampa, tra cui gli inviati di MilanNews.it, avvenuto presso la sede rossonera.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Valutate anche giocatori con ingaggi onerosi?

“Il calcio è centrale nel progetto di Milan ed è una cosa ovvia perché noi siamo un club di calcio con 125 anni di gloriosa storia. A volte c’è questa confusione di far sembrare il Milan un’altra cosa, di parlare di cose economiche. La centralità del calcio è chiara. All’interno di questa considerazione, ci tengo a dire che tutte le risorse economiche vengono investite con l'obiettivo di creare performance sportive: all’interno di questo ci sono dei paletti, dei parametri. Se spendi troppo a destra, poi non ci arrivi a sinistra. L’obiettivo è arrivare al top della prestazione sportiva ma dobbiamo decidere come allocare le risorse che le riceviamo sia dalla parte sportiva che da quella commerciale”

Che mercato sarà?

“Se ci sono degli interessamenti per dei nostri giocatori è perché sono riconosciuti come forti. Poi l’anno scorso non c’è stato il giusto contesto e non hanno reso al massimo. Ma sono forti: da un lato non c’è bisogno di una rivoluzione, dall'altro lato ci sono tanti interessamenti il che non vuol dire che sono in vendita”

LA NEWS DI MERCATO DEL GIORNO: MILAN FORTE SU JASHARI

Una delle priorità del Milan in questo mercato estivo sarà quella di rinforzare il centrocampo, che ha da poco perso Tijjani Reijnders, passato a titolo definitivo al Manchester City. I rossoneri hanno già chiuso per l'arrivo a zero di Luka Modric (visite mediche e firma del contratto dopo il Mondiale per Club che sta giocando con il Real Madrid), ma il croato non sarà l'unico innesto in mezzo al campo perchè nei piani dei dirigenti di via Aldo Rossi c'è l'intenzione di prendere altri due centrocampisti (un mediano e una mezzala per il nuovo 4-3-3 di Massimiliano Allegri).

Uno dei nomi più caldi in questo momento è certamente Ardon Jashari, giocatore classe 2002 del Club Brugge per il quale il Milan ha presentato la sua prima offerta ufficiale da 25 milioni di euro più cinque milioni di bonus. La richiesta dei belgi è un po' più alta (35-40 milioni di euro) e dunque ci sarà da trattare per arrivare ad un accordo, ma lo stesso centrocampista svizzero starebbe spingendo per trasferirsi a Milanello. Sulle sue tracce c'è anche il Manchester United, ma il giocatore vuole solo il Milan.