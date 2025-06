MN - Tare rivela le trattative per la punta: "Stiamo cercando un altro giocatore per essere in competizione con Gimenez"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto durante l'incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

La situazione in attacco com’è giudicata? Gimenez attaccante di riferimento? Coglierete altre opportunità come Kean o Vlahovic?

“Si prevede di intervenire sugli esterni nel caso di qualche uscita. Per quanto riguarda il centravanti, stiamo cercando un altro giocatore per essere in competizione con Gimenez che io ritengo un ottimo giocatore ma che ha avuto un impatto normale italiano, di ambientamento, da un calcio molto diverso come quello olandese. Perciò abbiamo massima fiducia in lui ma dobbiamo fare anche un altro intervento sul ruolo di centravanti. Ci stiamo prendendo il tempo dovuto per capire che forma prenderà la squadra ma abbiamo le idee chiare su che tipo di giocatore sarà, con le caratteristiche del centravanti vero che dentro l’area può fare la differenza: questo è mancato dall’addio di Giroud”.

LA SITUAZIONE ATTACCANTI

Se si guarda la rosa del Milan, il reparto offensivo probabilmente è quello che ha bisogno di meno innesti in arrivo dal calciomercato. Ciononostante il club rossonero, in questi giorni, viene segnalato come squadra interessata a un rinforzo importante in attacco con il nome di Dusan Vlahovic, favorito e suggerito da Massimiliano Allegri, che al momento rimane in cima alla lista dei desideri. Facciamo il punto.

L'attaccante non è la priorità del Milan se si parla di centravanti titolare, o almeno così si potrebbe pensare considerando che il Diavolo appena sei mesi fa acquistava Santiago Gimenez dal Feyenoord per poco più di 30 milioni di euro. Il messicano non ha avuto un grande avvio di esperienza in maglia rossonera e ci si augura che con Allegri le cose possono cambiare. Eppure lo stesso tecnico desidera avere un po' di concorrenza là davanti, anche perché dietro Gimenez, al momento, rischia di non esserci nessuno: Abraham ritorna alla Roma, il contratto di Jovic è scaduto e Camarda è destinato a un'esperienza in prestito (leggi qui). Per questo sicuramente il Milan dovrà intervenire sul mercato per infoltire la rosa ma è da capire se intende farlo con un attaccante di primo piano o con delle soluzioni alternative.