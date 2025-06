Annunciato il ruolo in cui si investirà prioritariamente durante il calciomercato

vedi letture

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto durante l'incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera. Si riportano di seguito le dichiarazioni complete del dirigente

Cosa ne pensi di Xhaka e Jashari?

“Il punto di partenza è che il centrocampo sarà il reparto dove interverremo di più. Questa è una cosa che abbiamo analizzato con l’allenatore sui profili e caratteristiche che servono a questa squadra. I nomi che hai fatto sono delle alternative, giocatori di grande valore ma alla fine dobbiamo fare la scelta giusta in base a cosa serve a noi. Riteniamo sia importante aumentare la qualità di gioco di questa squadra”.

Uno dei suoi compiti è convincere Furlani a tirare fuori questi 45/50 milioni per l’attaccante?

"Per il ruolo dell’attaccante, parlando anche con Zlatan, a questa squadra manca una caratteristica: avendo Gimenez a cui piace più aprirsi sulla fascia e poi entrare dentro, alla squadra manca un centravanti che sta dentro l’area e che molto bravo a tenere la palla, che fa salire la squadra, soprattutto che stia dentro l’area. Ci sono varie opzioni e non è una questione di prezzo ma di caratteristiche: ci sono anche delle opportunità durante il mercato e non mi nascondo a prenderle se sono convinto che sia la cosa giusta. Poi il campo dirà. A volte ci sono giocatori che sono costati un patrimonio e poi non hanno reso, altri hanno fatto viceversa. Per me è una questione solo di ruolo, posizioni e interpretazione. Con Max abbiamo deciso di stare attenti ma fermi e fare la scelta giusta al momento giusto. Prima di tutto la posizione a cui teniamo di più è il mediano, il resto lo sistemeremo”