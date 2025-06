Leoni, Xhaka, Jashari, Doué e un attaccante: il Milan si rifà il look

Il Milan si rifà il look in vista della prossima stagione. Nonostante l'amministratore delegato Giorgio Furlani abbia detto che non ci sia bisogno di una rivoluzione totale, dalle parti di via Aldo Rossi sembrerebbe in atto proprio questo tipo di processo.

Giovanni Leoni

Giovanni Leoni del Parma è il nome in cima alla lista dei desideri di Igli Tare per andare a rinforzare la difesa di Max Allegri. Anche l'allenatore del Milan ha dato il definitivo via libera per il classe 2006, che però costa tanto, almeno 30 milioni di euro. Al momento, però, il difensore centrale non è la priorità del mercato del Milan, come confermato dallo stesso direttore sportivo, che ci ha tenuto a precisare che si opererà in quel ruolo solo nel momento in cui dovesse andare via qualcuno. In quel caso non ci penserebbe più di due secondi a puntare su Giovanni Leoni, così da blindare non solo la difesa del presente, ma anche e soprattutto quella del futuro.

Guéla Doué

Oltre al difensore centrale, che arriverebbe però solo nel caso in cui ci dovessero essere delle uscite in quel ruolo, il Milan farà anche un terzino per fascia in questo calciomercato. A sinistra i nomi oramai sono quelli (Zinchenko e De Cuyper), mentre a destra nelle ultime ore ha preso sempre più quota la candidatura di Guéla Doué, fratello maggiore della stella del PSG Desiré. Classe 2002, dello Strasburbo, il franco ivoriano viene valutato dai francesi 18 milioni di euro, cifra decisamente più abbordabile rispetto ai 30 chiesti dal Monaco per Vanderson, altra pista interessante ma che potrebbe presto svanire data la forte concorrenza del Barcellona sul brasiliano.

Granit Xhaka

La priorità del Milan in questo calciomercato è il mediano, e Granit Xhaka è sicuramente il preferito della dirigenza rossonera. Dopo una fase di stallo importante, il Bayer Leverkusen avrebbe aperto alla possibilità di lasciar partire lo svizzero per una cifra che si aggira attorno agli 8/10 milioni di euro, spalancando difatti le porte dell'Italia al calciatore per il quale il Milan potrebbe presto affondare il colpo decisivo.

Ardon Jashari

Igli Tare è stato chiaro: oltre a Luka Modric il Milan dovrà fare altri due centrocampisti. Uno è Granit Xhaka, l'altro potrebbe essere Ardon Jashari del Club Bruges. Lo svizzero classe 2002 piace tanto alla dirigenza rossonera al punto che dalle parti di Casa Milan sarebbero pronti a fare anche uno sforzo economico importante pur di riuscire a portarlo in Italia. La Gazzetta dello Sport questa mattina parla di una proposta del Diavolo da 27 milioni più 5 di bonus per Jashari, cifre che potrebbero addirittura non bastare in quanto il Bruges ne chiede almeno 40.

L'attaccante

L'attaccante è l'ultimo dei pensieri del Milan in questo calciomercato, anche perché c'è tempo per pensare e ragionare su chi andare effettivamente a puntare. Una cosa però è certa, e l'ha ribadita anche lo stesso Tare: il Diavolo punterà su un numero 9 da area di rigore, un "nuovo" Giroud per intenderci, che possa creare una sana competizione con Santiago Gimenez, che a differenza di quanto si è detto nelle ultime settimane resta saldamente in rossonero.