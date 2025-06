Il Milan mai così vicino a Ricci: operazione da 25 milioni inclusi i bonus

Samuele Ricci è un po' il nome del giorno in casa rossonera: Fabrizio Romano questa mattina ha riportato di nuovi contatti nelle scorse ore tra il Milan e le parti coinvolte nella trattativa per il centrocampista del Torino, un affare che è stato impostato lo scorso mese di dicembre e che da quel momento procede. Il club rossonero, come confermato da Tare, lavora per portare una o più pedine in mezzo al campo, reparto che sarà rinforzato in maniere più approfondita.

La conferma dell'avanzamento dei lavori tra Milan, Torino e Ricci viene confermato in questi minuti anche da Gianluca Di Marzio che riporta come il Milan non sia stato mai così vicino a Samuele Ricci: viene riferito di nuovi contatti nella mattinata di oggi che si sono rivelati positivi e hanno fatto avvicinare le parti coinvolte. Prima di chiudere Ricci, il Milan vorrebbe andare in porto anche con un altro centrocampista. L'operazione dovrebbe avere un costo complessivo di 25 milioni di euro, bonus inclusi.