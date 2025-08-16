Di Marzio: "Oggi Lazetic in Scozia: previste per domani le visite mediche con l'Aberdeen"
MilanNews.it
Marko Lazetic è in procinto di lasciare il Milan. Nella giornata di oggi, scrive Gianluca Di Marzio su X, l'attaccante sarà in Scozia dove domani svolegerà le visite mediche con l'Aberdeen.
Il classe 2004 si trasferisce a titolo gratuito con percentuale sulla futura vendita.
.@acmilan, oggi Marko Lazetic sarà in Scozia: previste per domani le visite mediche con l'@AberdeenFC— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 16, 2025
Pubblicità
Calciomercato Milan
Le più lette
2 Sabatini e le ambizioni del Milan: "Ceduti tre titolari di una squadra arrivata 8ª. Invito alla prudenza"
Primo Piano
Luca SerafiniQualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?
Franco OrdineIn difesa i conti non tornano. Regalate a Jimenez un orologio! Maignan e Pulisic: subito rinnovi
Carlo PellegattiBravo Tare, grande acquisto! Allegri, una garanzia! Leoni occasione persa. La verità su Hojlund!
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com