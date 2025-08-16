Di Marzio: "Oggi Lazetic in Scozia: previste per domani le visite mediche con l'Aberdeen"

Oggi alle 09:35
di Manuel Del Vecchio

Marko Lazetic è in procinto di lasciare il Milan. Nella giornata di oggi, scrive Gianluca Di Marzio su X, l'attaccante sarà in Scozia dove domani svolegerà le visite mediche con l'Aberdeen.

Il classe 2004 si trasferisce a titolo gratuito con percentuale sulla futura vendita.