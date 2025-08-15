La punta sarà l'ottavo colpo: la rivoluzione al Milan è in corso (nonostante le parole di giugno)

Lo scorso mercoledì 25 giugno, Giorgio Furlani e Igli Tare incontravano la stampa per dare il via alla nuova stagione. A margine di questo evento, l'amministratore delegato rossonero Furlani era stato molto chiaro, ripetendo: "Non ci sarà bisogno di una rivoluzione totale ma aggiungeremo dei tasselli a livello di rosa per essere pronti per la nuova stagione". Eppure oggi, all'antivigilia della prima gara ufficiale dell'anno e a poco più di due settimane dalla conclusione del mercato, il Milan ha chiuso sette nuovi acquisti e punta a fare l'ottavo.

Era già rivoluzione

Prima di parlare degli acquisti, che ci sono stati e non sono stati neanche pochi, va sottolineato che già al tempo in cui Furlani ha pronunciato queste parole, il Milan stava già facendo la rivoluzione. Quando cambi guida tecnica, andando a prendere uno come Massimiliano Allegri, tra gli allenatori più esperti sulla piazza e il più vincente in Italia, e quando accanto a lui ti affidi anche a un nuovo direttore sportivo, come l'esperto Igli Tare: il cambiamento è già in atto. E non c'è nulla di male, considerando com'è andata l'ultima stagione. I tifosi volevano un allenatore di livello e qualcuno che sapesse muoversi con agilità tra i tavoli del mercato. Di fatto, sono stati accontentati.

Sette acquisti (+1)

Poi è arrivato il mercato. Oggi il club rossonero ha ufficializzato l'ingaggio del terzino destro Zachary Athekame. Lo svizzero è il settimo acquisto di questa campagna estiva. Prima di lui sono arrivati Samuele Ricci, Pietro Terracciano, Luka Modric, Pervis Estupinan, Ardon Jashari e Koni De Winter. In canna, la dirigenza milanista, ha anche l'ottavo colpo: il centravanti che dovrà competere con Santi Gimenez. Ma non sono tanto gli acquisti in sè ma proprio il rinnovamento di alcuni reparti a far propendere verso il termine "rivoluzione". Il Milan ha cambiato mezzo centrocampo e praticamente in toto l'intero parco terzini; in più anche in attacco, al netto di Gimenez, ha perso molta profondità all'interno della rosa. Insomma, il Diavolo sta provando a cambiare pelle e ci sta tentando con una base solida come guida tecnica e nuovi volti tra calciatori esperti e giovani dal potenziale importante. Come sempre l'unico giudice sarà il campo ma anche come la società resterà accanto alla squadra durante tutta la stagione.