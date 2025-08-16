Probabile formazione Milan contro il Bari: due nuovi dall'inizio

vedi letture

Il Milan è pronto a dare il via alla sua stagione: i rossoneri domani, domenica 17 agosto, alle ore 21.15 a San Siro, sfideranno il Bari nel Primo Turno di Coppa Italia Frecciarossa. La partita sancirà l'inizio del nuovo anno per la squadra rossonera, a sei giorni dell'esordio in campionato contro la Cremonese (23 agosto).

Manca ancora l'allenamento di rifinitura che potrebbe fornire al tecnico Massimiliano Allegri nuove indicazioni, ad ogni modo l'allenatore (squalificato) va verso la conferma della difesa a tre. Panchina per il neo arrivato De Winter: davanti a Maignan giocherà il trio Tomori-Gabbia-Pavlovic. Sugli esterni spazio ad Alexis Saelemaekers sulla destra e a Pervis Estupinan sulla corsia opposta. A centrocampo i tre prescelti dovrebbero essere Ricci come vertice basso e Loftus-Cheek e Fofana come suoi scudieri nel ruolo di mezzali. In attacco la coppia sicura Pulisic-Leao.

Panchina dunque per Jashari e Modric così come per Santiago Gimenez: tutti e tre devono avere il tempo di entrare in condizione e in ritmo gara. Sarà presente e a disposizione anche il nuovo acquisto Zachary Athekame.

MILAN (3-5-2)

16 Maignan

23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic

56 Saelemaekers, 8 Loftus-Cheek, 4 Ricci, 19 Fofana, 2 Estupinan

11 Pulisic, 10 R.Leao

All. Landucci (vice)

A disp.: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 20 Jimenez, 24 Athekame, 5 De Winter, 33 Bartesaghi, 14 Modric, 30 Jashari, 80 Musah, 21 Chukwueze, 17 Okafor, 7 Gimenez.

Indisponibili: nessuno

Squalificati: Allegri

Di seguito si riporta la designazione completa:

MILAN – BARI h. 21.15

ARENA

FONTEMURATO – VOTTA

IV: SOZZA

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARINELLI

DOVE VEDERE MILAN-BARI DI COPPA ITALIA

Data: domenica 17 agosto 2025

Ora: 21.15

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Canale 5

Web: MilanNews.it, sportmediaset.it, Mediaset Infinity