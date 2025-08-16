Coppa Italia, tutti i risultati della serata. Avanti Camarda e Colombo, fuori Liberali
Si sono giocate in serata quattro partite valide per il primo turno di Coppa Italia. Domani andranno in scena altri 4 incontri e il 17 toccherà al Milan contro il Bari. Questo il riassunto:
PRIMO TURNO
Empoli - Reggiana 1-1 (3-0 dcr)
13' Gondo (R), 65' Ilie (E)
Sassuolo - Catanzaro 1-0
32' Doig
Lecce - Juve Stabia 2-0
27' Krstovic rig., 90' + 5 Kaba
Genoa - Vicenza 3-0
40' Carboni, 45' aut. Benassai, 55' Stanciu
Venezia - Mantova (16 agosto)
Como - Sudtirol (16 agosto)
Cagliari - Entella (16 agosto)
Cremonese - Palermo (16 agosto)
Monza - Frosinone (17 agosto)
Parma - Pescara (17 agosto)
Cesena - Pisa (17 agosto)
Milan - Bari (17 agosto)
Verona - Audace Cerignola (18 agosto)
Spezia - Sampdoria (18 agosto)
Udinese - Carrarese (18 agosto)
Torino - Modena (18 agosto)
