Milan, così tante cessioni che si può costruire una rosa ex novo
Alla fine, la rivoluzione il Milan la sta facendo davvero. Con le cessioni di Thiaw, Morata, Terracciano e Bondo avvenute in questa settimana sono 20 le operazioni in uscita, senza contare i prestiti non rinnovati di Joao Felix, Walker e Sottil. Di fatto si può fare una nuova squadra di calcio, con titolari e riserve. Nel dettaglio:
PORTIERI
Lapo Nava (Cremonese, titolo definitivo)
Marco Sportiello (Atalanta, titolo definitivo)
Devis Vasquez (risoluzione contrattuale)
DIFENSORI
Alessandro Florenzi (fine contratto)
Theo Hernandez (Al Hilal, fine contratto)
Pierre Kalulu (Juventus, titolo definitivo)
Marco Pellegrino (Boca Juniors, titolo definitivo)
Emerson Royal (Flamengo, titolo definitivo)
Malick Thiaw (Newcastle, titolo definitivo)
Filippo Terracciano (Cremonese, prestito)
CENTROCAMPISTI
Warren Bondo (Cremonese, prestito)
Christian Comotto (Spezia, prestito)
Tommaso Pobega (Bologna, prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni)
Tijjani Reijnders (Manchester City, titolo definitivo)
Kevin Zeroli (Monza, prestito)
ATTACCANTI
Francesco Camarda (Lecce, prestito con diritto di riscatto e controriscatto)
Luka Jovic (fine contratto)
Lorenzo Colombo (Genoa, prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni)
Mattia Liberali (Catanzaro, titolo definitivo)
Alvaro Morata (Como, titolo definitivo)
