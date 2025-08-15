Moretto: "Leeds-Okafor, non risultano trattative concrete con il Milan"

Possibile interesse del Leeds per Noah Okafor, attaccante svizzero del Milan che ha disputato un buon prestagione. Matteo Moretto, nel consueto video nel canale YouTube di Fabrizio Romano, ne parla così:

“Piccolo aggiornamento per Okafor. L’attaccante del Milan nelle ultime ore è stato relazionato al Leeds, però oggi non ci risultano trattative reali e concrete tra le parti. È vero che il Leeds segue Okafor, è vero anche che il Leeds in queste ultime settimane di mercato potrebbe anche considerare un’operazione a titolo definitivo. Ad oggi sono tante parole, a livello verbale le parti ne stanno discutendo, però il Leeds non ha ancora fatto una mossa reale per iscritto. Ad oggi non c’è nulla di così concreto e avanzato, ma sicuramente il Leeds guarderà in casa Milan, direzione Okafor”.