Magni al Cesena in prestito con diritto di riscatto

Oggi alle 10:35Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
fonte acmilan.com

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione le prestazioni sportive del calciatore Vittorio Magni al Cesena FC.

Il Club augura a Vittorio le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva.