Moretto: "Non risultano contatti per Kean. Si lavora per Hojlund ma non è l'unica pista"
Matteo Moretto è intervenuto nel canale YouTube di Fabrizio Romano. Ecco il punto sull'attaccante del Milan:
"Ad oggi non ci risultano contatti per Kean. Ci risulta che il Milan continua a lavorare sulla pista Hojlund ma non c'è ancora un accordo col calciatore, che è vero che ha dato un'apertura ad ascoltare la proposta rossonera. Ma tutt'ora il calciatore continua a chiedere un trasferimento a titolo definitivo. Hojlund sarà impegnato in questo weekend di Premier League, vediamo se lo United lo utilizzerà o meno ma credo che a partire dalla prossima settimana il Milan capirà se potrà arrivare a Hojlund o meno. Il Milan sta comunque lavorando anche su altre piste, sebbene quella per Hojlund sia la più concreta. Ma non l'unica".
