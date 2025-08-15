Amorim: "Hojulund? È ancora un nostro giocatore e un'opzione in più per l'attacco"

Il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida d'esordio contro l'Arsenal. Il tecnico portoghese non si è sbilanciato riguardo Rasmus Hojlund, giocatore in uscita dopo l'arrivo di Benjamin Sesko. Alla domanda sulla situazione relativa il danese ha così risposto:

"È un'opzione in più. Vedremo. Siamo concentrati sulla partita e Rasmus è ancora un nostro giocatore".

Nella giornata di ieri c'è stato il primo contatto diretto tra il Milan e l'agente del giocatore. Si dovrà entrare nel dettaglio ma il ragazzo non ha mai chiuso al Milan. La chiave è il prezzo del diritto di riscatto.