Ravezzani: "Se arrivasse Hojlund, Milan da zona Champions. Le fasce sono una scommessa"
MilanNews.it
Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha parlato delle manovre di mercato del Milan attraverso un tweet su X. Ecco il suo pensiero:
"Se arrivasse anche Hojlund, con Allegri in panchina più Jashari, Ricci e Modric, il Milan mi pare ben attrezzato per centrare l’obiettivo zona Champions. Resta il dubbio sulle fasce (Estupinan-Athekame-Jimenez) allo stato attuale una scommessa. Ma il resto della squadra è solido".
