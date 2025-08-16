Ravezzani: "Se arrivasse Hojlund, Milan da zona Champions. Le fasce sono una scommessa"

Ravezzani: "Se arrivasse Hojlund, Milan da zona Champions. Le fasce sono una scommessa"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 01:08News
di Gaetano Mocciaro

Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha parlato delle manovre di mercato del Milan attraverso un tweet su X. Ecco il suo pensiero:

"Se arrivasse anche Hojlund, con Allegri in panchina più Jashari, Ricci e Modric, il Milan mi pare ben attrezzato per centrare l’obiettivo zona Champions. Resta il dubbio sulle fasce (Estupinan-Athekame-Jimenez) allo stato attuale una scommessa. Ma il resto della squadra è solido".
 