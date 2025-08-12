Si riparte: tutto nelle mani di Allegri. Mercato: centrocampista del futuro. Altri tre acquisti

vedi letture

Ci siamo, domenica a San Siro riparte la stagione del Milan. L’auspicio è di vedere una squadra vera, coesa, che pensi solo al bene del Milan. La garanzia è Max Allegri, tornato in rossonero con grande voglia. La speranza è lui. Tutto il progetto è nelle mani del tecnico livornese, che dovrà essere bravo a gestire un gruppo nuovo, modificato radicalmente rispetto all’anno passato. Nel corso dell’estate sono arrivate tante cessioni, alcune dolorose, ma ci sono stati pure innesti importanti. Uno su tutti Ardon Jashari.

Il vero colpo estivo è lui, e non solo per l’infinita telenovela di mercato con il Bruges. Jashari è forte davvero, un gran bel giocatore. E’ il centrocampista del presente e del futuro, un elemento che può fare la differenza nello scacchiere di Allegri. Nei 60 minuti contro il Leeds abbiamo ammirato un giocatore di grande personalità, e lo stesso mister rossonero è rimasto meravigliato da come Jashari si sia calato subito nella parte. Forse la cifra sborsata dal club milanista è eccessiva, ma poi ci sarà il campo e i numeri ce li lasciamo alle spalle.

Per ora sono cinque gli acquisti ufficiali ma presto arriveranno altri tre giocatori. Il Milan come minimo chiuderà con 8 acquisti, a meno di altre sorprese in questi ultimi venti giorni di agosto. I prossimi due giocatori ad arrivare a Milano per le visite saranno Athekame dallo Young Boys e De Winter del Genoa, che rispettivamente vanno a prendere il posto di Emerson Royal e Malick Thiaw. Operazione concluse, fatte e sigillate. Sbarcano ad ora in città.

L’ottavo colpo dovrebbe essere Hojlund. Sull’attaccante danese il Diavolo sta spingendo per convincerlo e potrebbe esserci un’apertura da parte della punta del Manchester United. Il 22enne è l’obiettivo finale del mercato estivo, e arriverà con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Anche sotto il fronte delle cessioni è stata fatta una bella pulizia. Sono partiti tanti esuberi e qualche altro ramo secco andrà tagliato.