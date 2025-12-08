live mn Torino-Milan (2-3): è finita! I rossoneri tornano in testa alla classifica

90' + 5' | È FINITA! Il Milan in rimonta la vince grazie a Pulisic e torna in testa alla classifica di Serie A insieme al Napoli!

90' + 2' | Aboukhlal provvidenziale su Pulisic in scivolata, che reclamava un calcio di rigore per l'intervento del difensore del Torino.

90' | 5 minuti di recupero.

89' | Pulisic aveva trovato la tripletta su assist di Nkunku, ma la posizione di partenza del francese era irregolare. Fuorigioco.

87' | Cambio nel Milan: fuori Saelemaekers, dentro Estupinan.

84' | Triplo cambio nel Torino: fuori Che Adams, Pedersen e Lazaro, dentro Ngonge, Aboukhlal e Nkounkou.

79' | Decisivo Lazaro in scivolata su Nkunku, che aveva calciato a botta sicura verso la porta di Israel.

77' | GOOOOOOOOOOL DEEEEEL MILAAAAAAAAAAAN! Rimonta completata, ancora Pulsic su assist di Ricci. Bravo Nkunku a fare il velo e consentire all'americano di calciare e portare in vantaggio il Diavolo!

76' | Secondo cambio obbilgato della partita, questa volta nel Torino: fuori Tameze, dentro Masina.

74' | Gioco momentaneamente fermo per consentire le cure a Tameze, uscito malconcio da un fortuito scontro di gioco con Rabiot.

70' | Che Adams aveva riportato in vantaggio il Torino, ma prima c'è un fallo di Pedersen su Saelemaekers che aveva rischiato in disimpegno.

69' | Pressing forsennato del Milan, che ora prova a portarsi addirittura in vantaggio.

68' | Lazaro respinge una conclusione da dentro l'area di rigore di Tomori.

66' | GOOOOOOOL DEEEEEL MILAAAAAAAAN! Neanche il tempo di mettere in piede in campo che Pulisic la pareggia subito.

65' | Cambio offensivo nel Milan: fuori Bartesaghi, dentro Christian Pulisic

61' | Pedersen ci ha provato da poco fuori il limite dell'area calciando a giro di sinistro. Palla fuori.

58' | Primo cambio nel Torino: fuori l'ammonito Anjorin, dentro Casadei.

56' | Ammonito Anjorin per un brutto intervento su Saelemaekers.

55' | DOPPIO MIRACOLO DI ISRAEL! Milan ad un passo dal pareggio con Bartesaghi prima e Ricci poi, che in occasione del tap-in l'ha però calciata troppo sul portiere granata.

54' | Bel cross di Bartesaghi per Loftus-Cheek. Bravo Coco a respingere il pericolo.

52' | Ammonito Lazaro per una trattenuta su Saelemaekers.

47' | Nkunku di tacco. Bravo Israel in presa bassa a bloccare la conclusione del francese.

45' | Si riparte a Torino con il Milan in svantaggio.

Milan in svantaggio all'intervallo. Una sciocchezza di Tomori permette a Vlasic di sbloccarla dal dischetto, mentre una di Nkunku spiana la strada il raddoppio granata di Duvan Zapata. Reazione timida del Diavolo che accorcia le distanze grazie a una genialata di Adrien Rabiot, ma pochi minuti dopo perde per infortunio Rafael Leao. Peggiore in campo Nkunku, completamente assente.

45' + 4' | Recupero privo di emozioni. Si va all'intervallo con il Milan in svantaggio.

45' | Sono stati assegnati 4 minuti di recupero.

44' | Occasione Milan con il solito Rabiot, il più pericoloso. Al volo, ti piatto, il francese la mette di poco al lato del palo della porta di Isreael.

40' | Nkunku mandato in profondità da Loftus-Cheek, ma perde il tempo per calciare in porta e si fa rimontare dai difensori del Torino.

36' | Tramite il possesso palla il Milan cerca di aprire la difesa del Torino, molto attenta.

30' | Primo cambio obbligato nel Milan: fuori Leao per un problema all'inguine, dentro Ricci.

27' | Tentativo di Leao dalla distanza. La palla finisce larga con il portoghese che si tocca l'adduttore dolorante.

24' | GOOOOOOOL DEEEEEL MILAAAAAAAAN! Rabiot la riapre con una sassata dai 35 metri. Grande conclusione del francese che accorcia le distanze.

22' | Cross dalla trequarti di Saelemaekers sul primo palo. Nkunku taglia in ritardo non arrivando in tempo sul pallone.

18' | Ammonito Maignan per proteste. Il portiere del Milan rivendica un fallo su Nkunku che ha preceduto l'azione del contropiede del raddoppio.

17' | RADDOPPIO TORINO! 2-0, Duvan Zapata. Il Milan dorme.

16' | Tentativo dalla lunga distanza di Asllani. Maignan la blocca senza troppi problemi.

13' | Che Adams attacca la profondità, bravo Tomori a fare la diagonale difensiva e spedire la sfera in calcio d'angolo.

10' | GOL DEL TORINO! Maignan indovina, la tocca anche, ma con un brivido Vlasic la mette dentro e porta i Torino in vantaggio.

8' | Calcio di rigore per il Torino per un fallo di mano di Fikayo Tomori.

5' | Fase di studio da parte del Milan attraverso il possesso palla.

1' | È cominciata allo stadio Olimpico "Grande Torino". Si parte!

Amici ed amiche di MilanNews.it buonasera e benvenuti allo stadio Grande Olimpico di Torino. Tra poco meno di un quarto d'ora il Milan di Massimiliano Allegri sarà ospite dei padroni di casa, il Torino di Marco Baroni, nella partita che chiuderà la 14esima giornata del campionato di Serie A Enilive. Vincere per riprendere la corsa in campionato e cancellare l'eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio giovedì scorso. È questo l'obiettivo di questa sera del Diavolo, che storicamente ha sempre faticato nella Torino granata, come conferma il fato che in 12 stagioni la formazione rossonera è riuscita a vincere solo in un'occasione, nella 2021/21 (0-7). Per questi ed altri motivi quella di stasera si pronostica essere una partita ricca di emozioni che vi invitiamo a seguire minuto dopo minuto grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI TORINO-MILAN

TORINO (3-4-1-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Anjorin,Asllani, Pedersen; Vlasic; Zapata, Che Adams. A disp.: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Simeone, Dembelé, Casadei, Nkounkou, Ngone, Biraghi, Gineitis, Njie. All. Marco Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Baccini-Bercigli

IV Uomo: Tremolada

VAR: Ghersini

AVAR: Abisso

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: Lunedì 8 dicembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino

Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it